Elezioni, a vincere è l'astensionismo. In provincia vota 1 su 2, a Rimini città non si arriva al 50%

Sicuramente, in provincia di Rimini, a prevalere è stato l’astensionismo. Un dato che deve fare riflettere, soprattutto se lo si prende in esame con quello delle scorse elezioni europee, che si erano tenute nel maggio del 2019. In quell’occasione in Provincia di Rimini votò il 61,67%, questa volta il dato si ferma al 52,96%. Un dato che deve fare riflettere, considerato anche che in 16 comuni su 27 (ma non i big Rimini e Riccione) si votava anche per le amministrative. Si preparano ad andare in archivio quelle che si possono probabilmente definire come le elezioni meno sentite della storia, con un fortissimo astensionismo. Di certo il sentimento si era già percepito in fase di campagna elettorale, davvero fiacchissima anche sul territorio riminese.

Rimini città dato choc

I dati dell’affluenza sono sicuramente la vera notizia di questa tornata elettorale. In Emilia Romagna ha votato il 59,01% degli aventi diritto. Non è certo andata meglio nel Riminese. In particolare ecco cosa è successo nei maggiori centri: a Rimini città non ha votato nemmeno un cittadino su due, con il dato finale alle 23 che recita 49,80% rispetto al 58,60% precedente. In pratica dopo cinque anni si è persa una fetta di quasi il 10%, un dato enorme. Peggio ancora è andata a Riccione: ha votato appena il 49,05%. Ci sono comuni che nemmeno hanno raggiunto il 40%, è il caso ad esempio di Gemmano al 39,53%, Montescudo-Monte Colombo al 38,85%. Curiosità: il comune dove si è votato di più è Casteldelci con il 72,15%. Tra chi è sotto il 50% da segnalare pure Cattolica con appena il 47,75% rispetto al 57,13% del 2019, anche in questo caso perso il 10%.

L'affluenza nei 16 Comuni che eleggono il sindaco

Per quanto riguarda l’affluenza alle amministrative questi i dati alle 23 nei 16 comuni dove si votava: Bellaria Igea Marina 63,02%, Casteldelci 73,94%, Maiolo 79,12%, Misano Adriatico 60,79%, Mondaino 64,36%, Montecopiolo 72,47%, Montefiore Conca 57,98%, Montegridolfo 66,59%, Poggio Torriana 59,42%, Saludecio 56,65%, San Clemente 53,08%, San Giovanni in Marignano 60,35%, San Leo 55,54%, Santarcangelo di Romagna 63,14%, Talamello 65,54%, Verucchio 58,93%.