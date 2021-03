Elisa Fuchi e Christian Ermeti: ecco i ballerini che hanno fatto danzare il festival con gli Extraliscio

Hanno conquistato anche il pubblico a casa, volteggiando come due farfalle sul palco dell'Ariston. A suon di... Extraliscio. La band è stata accompagnata nell'esibizione di mercoledì sera dai ballerini Elisa Fuchi e Christian Ermeti, due stelle della scuola di ballo riminese Le sirene danzanti.

I due giovani ballerini hanno portato sul palco la danza folk, di cui la coppia è stata Campione nazionale e Campione nazionale assoluta nel 2019, anno in cui si sono aggiudicati anche il World games a Tortora, in Spagna. Non è la prima volta che Elisa e Christian sono sotto i riflettori. Quattro anni fa hanno preso parte a Mezzogiorno in Famiglia, su Raidue, partecipando alla prova di danza ed aggiudicandosi la vittoria al televoto. Nel 2019 sono stati invece scelti da Jovanotti per il suo Jova Beach Party: Elisa e Christian si sono esibiti davanti al pubblico sulle note di “Romagna Mia”, cantata proprio da Jovanotti e anni prima si sono esibiti sempre con Jovanotti, e sempre sulle note dell'inno scritto da Secondo Casadei, all'Rds Stadium di Rimini.

"Una grande opportunità per dare voce al mondo della danza e della nostra musica - scrivono sulla loro pagina facebook LE sirene danzanti, la scuola aperta da Sandra Filippi e Mirco Ermeti - Un enorme ringraziamento va ad Elisabetta Sgarbi, grande intellettuale che ha creduto in questo meraviglioso gruppo formato da Mirco Mariani, Moreno il Biondo, Mauro Ferrara. Ci fanno sognare con il loro Punk da Balera perché la Romagna quando ci sono sogni da realizzare è sempre in prima fila. Il nostro augurio è di poter tornare presto sui palchi e nelle piazze insieme a voi per vivere i nostri sogni".