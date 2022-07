Elisa positiva al Coronavirus, slitta la data del concerto in programma al Teatro della Regina

La cantautrice Elisa ha il Covid e slitta la data del suo concerto al Teatro della Regina. C'è il calendario aggiornato del "Back To The Future Live Tour", che ha subito qualche modifica non solo nella data romagnola a causa della positività al Covid-19. Il viaggio in tutta Italia riprenderà presto. La data di Pistoia (inizialmente prevista il 10 luglio) è riprogrammata al 18 settembre, la data di Cattolica (inizialmente prevista il 15 luglio) è riprogrammata al 19 agosto, quella di Fermo (inizialmente prevista il 16 luglio) al 20 agosto e quella di Follonica (inizialmente prevista il 29 luglio) al 24 agosto. Si aggiunge una nuova data il prossimo 30 agosto: a Benevento a Città Spettacolo - Piazza Risorgimento. A breve tutte le info anche sulla data di Bologna (inizialmente prevista per il 12 luglio). Tutti i biglietti restano validi.