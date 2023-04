Emergenza classi, studenti e prof chiedono certezze. La Provincia "Siamo al lavoro, valutiamo più opzioni"

Prosegue il clima di incertezza alle superiori in vista del prossimo anno scolastico. Soprattutto per quanto riguarda il Liceo Einstein e l’Ipsia “L.B. Alberti”, i due istituti che a partire dall’estate vedranno massicci interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico. A fronte della difficoltà della Provincia di trovare sistemazioni in immobili alternativi, genitori, studenti e professori protestano: l’idea di destinare ad alcune classi l’orario pomeridiano non convince e si va sulle barricate. Almeno dodici classi, per quanto riguarda il liceo, avrebbero bisogno di una nuova collocazione provvisoria. Lo stesso vale anche per il Leon Battista Alberti: durante gli scorsi mesi la Provincia aveva già provveduto a indire un bando per la ricerca di aule ma era andato deserto. Così si era ipotizzato anche di realizzare una struttura prefabbricata di emergenza.

Durante gli scorsi giorni il sindaco e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad aveva spiegato di conoscere la situazione e di essere al lavoro alla ricerca della miglior soluzione possibile. Queste le parole del sindaco-presidente che si sta adoperando sul tema: “Stiamo lavorando per trovare le soluzioni migliori, è evidente che questa criticità nasce da un investimento che viene fatto sull’adeguamento sismico della scuola. La finalità è assolutamente positiva. Il consigliere delegato sta valutando tutte le soluzioni possibili, è ovvio che comprendiamo le preoccupazioni ma ci stiamo adoperando per dare delle risposte il più possibile vicine alle aspettative di alunni e genitori”. Sadegholvaad ha poi aggiunto: “Non è semplice come si può immaginare, ma abbiamo la questione a cuore: qualche criticità c’è”. Ipotesi tensostruttura? “Sto aspettando di poter valutare con tutte le opzioni che mi verranno proposte quale sarà la migliore. I giorni passano veloci, dobbiamo lavorarci, ma il tema è ben presente”.