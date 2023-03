Emergenza frane, crolla un pezzo di strada che collega cinque abitazioni e un'azienda

La Valconca è alle prese con l’emergenza frane. A segnalare un pesante disagio è il sindaco di Gemmano Riziero Santi. Dopo le copiose nevicate delle scorse settimane i casi si sommano. Durante gli scorsi giorni il danno ha colpito cinque famiglie e un’azienda. “Non finisci di guardare un danno che subito te ne arriva un altro. Lo scorso week end ci ha portato la frana di via Cavicciano, a ridosso dell’alveo del fiume Conca. Unica via di accesso a 5 abitazioni e un laboratorio per la produzione del pane. Problemi di un comune di collina come Gemmano, che non rientra nella normativa delle aree interne e montane ma in quella dei comuni della costa. Ma una frana non è un'erosione marina e quindi nessuno t'ascolta”.

Il sindaco Riziero Santi prosegue: “Sui giornali leggiamo di 11milioni dai ministeri alle aree interne e montane e un tesoretto di 690 mila euro dalla Regione per le strade di Valmarecchia e Valconca, ma con questa normativa non un euro arriverà a Gemmano, unico comune con quelle caratteristiche in Valconca è, buon per loro, Sassofeltrio. E io intanto devo rispondere a quei cittadini e... mi gratto la testa”.