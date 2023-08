Emergenza migranti, la Prefettura cerca nuovi immobili. Bonaccini: "In regione c'è il rischio tendopoli"

Anche in Emilia Romagna è emergenza migranti. A fare il punto è il presidente Stefano Bonaccini che durante le scorse ore ha riferito che “c’è il rischio tendopoli nelle città”. Il presidente lo ha detto durante ‘Gli incontri del Principe’ in Versilia. “E' un problema serio. C'è una vera emergenza che viene abbastanza negata dai telegiornali, mentre è stata per anni prima notizia con altri governi... ma a me interessa come risolvere problemi”. Il problema riguarda tutto il territorio, compresa Rimini. Secondo le previsioni il numero dei richiedenti asilo da dover accogliere su scala provinciale è destinato a salire: a oggi il Riminese ospita oltre 700 migranti, escludendo i 190 ucraini fuggiti dalla guerra che sono sempre più un numero contenuto rispetto a quando è iniziato il conflitto.

La Prefettura di Rimini sta già cercando di intraprendere nuove soluzioni. Allargando la mappa dell’ospitalità. Ma anche Comuni e Diocesi si interrogano su come poter agire per non arrivare impreparati nel caso le strutture dovessero finire al collasso. La Prefettura ha già aperto nuovi bandi per trovare immobili, un fatto che si registra in eguale misura su scala Nazionale un po’ in tutte le province. In provincia attualmente la maggior concentrazione di richiedenti asilo è sul territorio del Comune capoluogo, ma proprio per cercare un equilibrio e fare in modo che le persone accolte entrino in un sistema di integrazione Rimini avverte gli altri Comuni che si dovrà fare squadra. Come? Intanto in vista della prossima settimana ci sarà un summit tra tutte le amministrazioni, lo ha annunciato l'assessore Kristian Gianfreda del Comune di Rimini. Nel frattempo anche la Diocesi chiama a raccolta le parrocchie: l’idea, già spiegata ai vari parroci, potrebbe essere quella che ogni comunità si faccia carico dell’accoglienza di alcune famiglie, per studiare un nuovo modello di integrazione.