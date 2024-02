Emergenza smog, sfiorati i 100 microgrammi di Pm10

Emergenza smog senza fine in Emilia-Romagna. Le previsioni per i prossimi giorni sulle concentrazioni di polveri sottili hanno portato all'ennesima allerta, con la proroga dei provvedimenti emergenziali. Tutta la regione resta dunque in "rosso" almeno fino a mercoledì 21 febbraio (compreso), quando è prevista la prossima giornata di controllo. Nella giornata di ieri, domenica, ha superato la soglia dei 100 microgrammi per metro cubo di Pm10 la centralina di Modena Giardini, col valore di 101 su media giornaliera (ma sabato è andata peggio: 111 microgrammi). E' il dato peggiore in regione per quanto riguarda la giornata di ieri, ma i valori registrati sono sono simili da Piacenza (99 microgrammi della centralina Giordani-Farnese) fino a Rimini(97 in via Flaminia). I provvedimenti emergenziali prevedono tra l'altro lo stop ai motori diesel euro 5, l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e nelle attività produttive, fino a 17, il divieto di falò e barbecue all'aperto.