Emergerimini 2024: istituzioni e volontariato insieme per la comunità

Ideato dal Volontariato di Protezione Civile e realizzato grazie al coordinamento della Prefettura che ha presieduto gli incontri organizzativi e delineato le linee di indirizzo per l’attuazione dell’evento, Emergerimini2024 si svolgerà a Rimini, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio, nell’area di Largo R. Boscovich., messa a disposizione dal Comune di Rimini che ha concesso anche il Patrocinio gratuito. L’evento si propone come opportunità per avvicinare la popolazione alle funzioni e alle attività del sistema di protezione civile ed evidenzierà anche il ricordo e l’esperienza derivanti dall’emergenza – alluvione che ha interessato l’intera Romagna nel maggio dello scorso anno e che ha mostrato la capacità di saper fronteggiare e superare fasi di estrema criticità.

Sistema di protezione civile nel quale sono coinvolte sia le componenti dello Stato e della Regione – Agenzia Regionale di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze Armate, Forze dell’Ordine, Capitaneria di Porto, Servizio Emergenza 118 - e sia le associazioni di volontariato, quali la Croce Rossa Italiana che compie 160 anni e il Coordinamento provinciale delle Associazioni di protezione civile, quest’anno al 30° di fondazione. L’iniziativa è destinata alla popolazione di tutte le fasce di età e, in questa edizione, intende richiamare l’attenzione, in particolare, su alcune tematiche: cultura di autoprotezione e resilienza in occasione degli eventi avversi e delle emergenze, illustrazione del funzionamento del Sistema di Protezione Civile Italiano ed interazione fra le componenti Istituzionali preposte e quelle del volontariato, prezioso ausilio.

L’evento si propone, inoltre, di far conoscere l’importanza rivestita dalla pianificazione, strumento indispensabile all’intero Sistema della Protezione Civile, sia in termini di progetto di intervento in caso di emergenza, sia in termini di formazione continua per gli operatori “professionali” e per quelli del mondo del volontariato, chiamati ad agire con piena conoscenza e competenza, anche attraverso l’impiego dei mezzi e degli strumenti di cui dispongono e che verranno mostrati in occasione di Emergerimi2024. Uno spazio rilevante sarà dedicato ai profili educativi, mediante iniziative didattiche finalizzate alla prevenzione e alla capacità di resilienza a beneficio di tutti i cittadini e con particolare riguardo ai giovanissimi, attraverso la visita al campo allestito presso la spiaggia da parte di gruppi di studenti delle scuole medie che nella giornata di sabato 11 maggio, seguiti dai volontari, parteciperanno ad un momento esperienziale nel corso del quale riceveranno informazioni sui rischi maggiormente presenti nel nostro territorio e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, con inizio alle ore 14.30, avrà luogo un incontro, con relazioni tecniche e divulgative, sulla gestione delle emergenze in Romagna. La giornata di domenica 12 maggio sarà interamente dedicata agli scenari e all’addestramento, con il coinvolgimento di tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile. In entrambe le giornate, presso l’area destinata alla manifestazione sarà presente un punto di ristoro gestito dai volontari, presso il quale i cittadini potranno gustare piatti tipici della cucina romagnola.