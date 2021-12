Elicotteri, volontari e cani: dopo 5 giorni di ricerche nessuna traccia di Emilia Magrini

Si sono alzati in volo anche gli elicotteri dell'aviazione dell'esercito del 7° Vega che, dall'alto, hanno coordinato i volontari, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per cercare Emilia Magrini l'anziana di Cattolica scomparsa nel nulla da domenica scorsa. Nonostante per 5 giorni l'intera città sia stata passata al setaccio, così come il litorale i corsi d'acqua e i laghi, non sono state trovate tracce dell'87enne. Il territorio è stato rivoltato come un calzino e, le ricerche, sono state allargate anche all'entroterra ma l'anziana è come se si fosse volatilizzata. Le ultime notizie della signora Magrini risalgono al pomeriggio di domenica 12 dicembre quando era uscita di casa per fare una passeggiata. All'imbrunire, non vedendola tornare, i parenti avevano fatto scattare l'allarme ed erano state diramate le prime ricerche. Nella mattinata di lunedì, come da protocollo, il coordinamento era passato alla Prefettura che aveva messo in moto l'intera macchina ma nonostante tutti gli sforzi dopo 5 giorni non sono stati trovati nemmeno dei dettagli per poterla individuare. Secondo quanto emerso, le ricerche dovrebbero andare avanti almeno fino a domenica 19 dicembre.