L'Emilia Romagna aspetta il Tour de France. Bonaccini: "In tre giorni 150 mila presenze negli hotel"

"Dopo 110 anni di Tour de France, non era mai successo, intere tappe saranno in Italia. Soprattutto la partenza e le prime tappe, che coincideranno, le prime tre, anche con l'Emilia-Romagna: la Firenze-Rimini, poi la Cesenatico-Bologna in onore di Marco Pantani e poi la Piacenza-Torino. Prevediamo in queste prime tre tappe quasi 2 milioni di tifosi e appassionati sulle strade e oltre 150 mila presenze negli alberghi, solo per quei tre giorni". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, parlando con la stampa italiana a margine dell'evento organizzato dall'ambasciata d'Italia a Berlino insieme a Enit, alla vigilia della fiera Itb in programma dal 5 al 7 marzo nella capitale tedesca.

Nella tappa d'esordio Firenze-Rimini in regione si entrerà attraverso la storica cima del Barbotto della Nove colli vicino a Mercato Saraceno, poi giù a Novafeltria e su fino ai 570 metri di San Leo, poi Monte Maggio e Repubblica di San Marino prima di arrivare a Rimini attraverso la rotonda delle Befane. L'orario stimato è alle 17.14 con velocità media di 40 chilometri orari, alle 17.30 a 38 chilometri orari e alle 17.48 ai 36 chilometri orari. L'appuntamento è fissato per il prossimo 29 giugno.

Lungo viale Settembrini, con accesso al vicino ospedale garantito ad ambulanze e privati, e via Chiabrera, la corsa prenderà la via del mare con arrivo intorno al Bagno 72 nella zona di Lagomaggio. Con la carovana che anticipa di un'ora il passaggio dei corridori, le strade saranno chiuse tra le tre e le tre ore e mezza. Si stanno approntando i percorsi alternativi e verranno allestite una sala stampa con giornalisti da oltre 200 Paesi, al Palacongressi e una centrale operativa con organizzazione Tour, Forze dell'ordine, Ausl e 118. Mentre il parcheggio dei mezzi a servizio della corsa sarà in via Chiabrera. E in 200 Paesi vedranno la bellezza ella Romagna, anche grazie alle riprese da elicotteri e droni.