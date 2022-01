L'Emilia-Romagna entra in zona gialla. E Bonaccini attacca i no vax

L'Emilia-Romagna sarà in giallo dal 10 gennaio "perché i non vaccinati intasano le terapie intensive". La conferma viene dal presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, intervenendo su Radio 24. "In Emilia-Romagna nei reparti di terapia intensiva abbiamo tre quarti dei pazienti che non sono non vaccinati", sottolinea Bonaccini aggiungendo che in regione i non vaccinati sono un "decimo dei vaccinati". "Basta aver fatto la quinta elementare - aggiunge allora il governatore - per capire che il rischio per chi non si vaccina è talmente elevato che noi passeremo in gialla la prossima settimana perchè i non vaccinati intasano i reparti di terapia intensiva. E noi li curiamo tutti, ci mancherebbe altro", sottolinea il dem.

Apprensione per il ritorno sui banchi dopo le festività di Natale. "Se sarà una falsa partenza quella della scuola visto il numero di contagi? Da questo punto di vista nessuno ci può far niente", dice Bonaccini, confermando le intenzioni del Governo in vista del 10 gennaio: verrà stabilito un numero di contagi in classe oltre il quale scatterà la Dad per tutti, per "evitare che tutti vengano contagiati". Al di là di questo, afferma il presidente dell'Emilia-Romagna, "si cercherà di fare di necessità virtù augurandoci che entro la fine del mese il picco sarà raggiunto e si cominci a crescere". (fonte Dire)