Emma Petitti incontra il Questore Abbate: "Attivare sinergie per l'ordine pubblico in vista dell'estate"

La presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti, ha fatto visita al nuovo Questore della provincia di Rimini, Olimpia Abbate. “Dopo esserci incontrate in occasione di alcune iniziative sul territorio dal suo insediamento ad oggi, ci tenevo a confrontarmi in maniera approfondita con il Questore Olimpia Abbate su tutte le questioni che si possono affrontare insieme a livello istituzionale - commenta Petitti -. Nel corso dell’incontro, che è stato molto piacevole e costruttivo, abbiamo parlato delle prossime sfide per la città e delle sinergie da attivare a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, soprattutto in vista della prossima stagione estiva. In tale occasione ho dato massima disponibilità come Regione Emilia-Romagna a collaborare nelle relazioni a livello regionale e nazionale. Tra i temi affrontati la lotta alla criminalità organizzata, le iniziative dedicate alla legalità per sensibilizzare l’intera comunità con particolare riferimento alle scuole, la violenza di genere su cui occorre mantenere sempre alta l’attenzione lavorando insieme nel prevenire e cercare di risolvere questo problema sempre così presente”.