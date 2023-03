Nel regno di Enada non solo videogame, tra i flipper fanno capolino Materazzi, Cambiasso e Hubner

La seconda giornata di Enada Primavera e Rimini Amusement Show ha visto il quartiere fieristico di Rimini aprire le porte a tre vere leggende del mondo del calcio nazionale e internazionale, accolte con grande calore ed entusiasmo dal pubblico degli operatori professionali del gaming e dell’amusement: Dario Hubner, Marco Materazzi e Esteban Cambiasso. Apertura con Hubner ospite d’eccezione di Stanleybet , il “Bisonte” in grado di aggiudicarsi i titoli di capocannoniere del campionato C1, della Serie B e della Serie A a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, simbolo del calcio di provincia che conquista la gloria e per questo amatissimo da tutti gli appassionati più nostalgici. In tarda mattinata gli arrivi di Materazzi, Campione del Mondo 2006 con la nazionale italiana ed eroe del Triplete conquistato dall’Inter nel 2010, ed Esteban Cambiasso, faro argentino del centrocampo di quella squadra guidata da Josè Mourinho in grado di conquistare nello stesso anno Coppa Italia, Scudetto e Champion’s League, presso lo stand di DomusBet per una giornata all’insegna del divertimento a fianco dei campioni. “Per me arrivare qui e vedere tutti questi flipper è come tornare bambino” – ha dichiarato Marco Materazzi “Sono da sempre un appassionato di questo gioco e ora sono pronto a sfidare in fiera il campione del mondo”.

Ha preso il via, nel corso della seconda giornata di Enada Primavera e Rimini Amusement Show al quartiere fieristico di Rimini, la due giorni di EspoGame, appuntamento cardine per il business del mondo del gaming in Italia. Una nuova veste per l’evento di riferimento sui trend degli esports, che ha raccolto il testimone degli Esports Business Days per allargarsi alle nuove frontiere del Metaverso, blockchain, criptovalute, Nft e web 3.0. Marchi e i relatori di grande prestigio hanno iniziato ad alternarsi a partire da questa mattina nel corso degli appuntamenti aperti dal dibattito sullo stato degli esports in Italia, tra criticità e prospettive di sviluppo, e proseguito poi le voci dei brand sul tema del gaming, tra cui Lg Electronics Italia, con Raffele Cinquegrana, Barilla Italia, con Matteo dolcini e Maria Vittoria Busani, Red Bull, con Andrea Contino, e D&G, con Davide Sgherri. A seguire, l’approfondimento sull’impatto del gaming sul mondo del calcio, che vede gli esports come nuovo asset, che ha visto la partecipazione – tra gli altri - di Danilo Leone di FC Internazionale Milano e Cristiano Muti di Lega Nazionale Dilettanti. Gen.Z, sostenibilità ed innovazione sono state identificate come nuove chiavi di marketing del gaming nell’appuntamento che ha accolto sul palco anche le voci di Acer, con Maria Raffaella Micuccio, eBay, con Dario Cavallone e Azerion, con Tommaso Zeppetella, prima del focus sul web 3.0 con Vincenzo Manzon di Five Elements Lab . Nel corso della giornata, l’intervista a Fortuna Imperatore, game designer e producer in grado di aggiudicarsi il Red Bull Indie Forge 2020 con Freud’s Bones, primo videogame dedicato al mondo della psicanalisi. “Un gioco sulla psicoanalisi non era mai stato realizzato prima – ha dichiarato Fortuna Imperatore, dunque ho forzato il sistema con un prodotto indipendente, ma potente narrativamente”.