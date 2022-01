Encomi ed elogi agli agenti della Municipale che si sono particolarmente distinti per l’attività condotta

In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il comandante Andrea Rossi hanno consegnato gli encomi e gli elogi al personale del Corpo che si è particolarmente distinto per l’attività condotta e i risultati ottenuti.



Encomi

Sovrintendente Claudio CUPIOLI

In servizio dal 1986 al Reparto Mobile, è “esempio di grande competenza tecnica - si legge nelle motivazioni - costante abnegazione e spiccato acume investigativo”, rendendosi protagonista di innumerevoli interventi di polizia stradale, in particolare il rilievo di incidenti stradali di ogni gravità. “Grazie all’eccellente preparazione professionale unita al lodevole impegno e a pregevoli qualità umane, contribuiva in misura determinante ad assicurare la piena funzionalità del Reparto di appartenenza”.



Sovrintendente Ivano SAVORETTI

Per 20 anni in servizio all’Ufficio Edilizia, “portando innumerevoli risultati di grande livello – si legge nelle motivazioni - Per i colleghi, anche di altri corpi di polizia, si è rivelato una “bussola” per orientarsi nel difficile campo normativo e giuridico degli illeciti edilizi. Con la massima professionalità, competenza e spirito collaborativo non si è mai sottratto all’aiuto reciproco. Sono riposte proprio in questo atteggiamento positivo e umanamente proficuo le ragioni di questo encomio solenne, quale riconoscimento per l’impegno, la diligenza, la preparazione personale e la capacità professionale profuse ogni giorno nel proprio lavoro”.



Sovrintendente Cinzia DEPAOLI

Sovrintendente Giulia PROCINO

Per essere intervenute, il 27 maggio 2020 durante un ordinario servizio di controllo del territorio, in una rissa in corso al parco Cervi. Nell’attesa dell’arrivo delle pattuglie di supporto e dei soccorsi, sono riusciti a separare i due contendenti, di cui uno armato di coltello. “Sprezzanti del pericolo, hanno mostrato coraggio, dedizione al lavoro, spirito d’iniziativa e alto senso del dovere”



Ispettore Federico GUIDI

Ha dato un determinante contributo all’indagine volta all’individuazione di un’auto datasi alla fuga dopo avere provocato l’investimento di una donna anziana, procurandole gravissime lesioni. Grazie ad una tempestiva attività d’indagine anche via social, è stato possibile il riconoscimento fotografico del conducente e il deferimento dello stesso all’Autorità Giudiziaria per i reati di fuga e omissione di soccorso in incidente stradale.



Assistente Scelto Vilma MARCHINI

In servizio presso il Distaccamento di Miramare, lo scorso 10 settembre, a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Radio Operativa, ha avviato una capillare ricerca sul territorio di un giovane che era scappato dall’ospedale con chiari intenti suicidi. La persona è stata individuata su un cavalcavia nei pressi dell’autostrada in procinto di lasciarsi cadere nel vuoto: la professionalità e la preparazione dell'agente le ha permesso prima di trattenere fisicamente il ragazzo e poi di instaurare con lui un dialogo fino a tranquillizzarlo, nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario.



Ispettore Emiliano PAESANI

Partendo da una segnalazione confidenziale ha condotto e portato a termine una complessa attività di indagine che ha portato alla ribalta un sistema di raggiro messo in atto da due soggetti dediti a rivendita fraudolenta di automobili alle quali veniva artificiosamente abbassato il totale dei chilometri percorsi prima di essere ricollocate in vendita ad ignari acquirenti raggirati. L’attività si concludeva con il deferimento dei responsabili all’Autorità Giudiziaria per truffa e frode nell’esercizio del commercio oltre che al sequestro preventivo di numerosi veicoli.



Ispettore Capo Vincenzo REALE

assistente capo Francesco GULLETTA

assistente Luca CORSINI

assistente capo Giuseppe CHIODI

assistente capo Alessandro MORRI

assistente capo Maria Beatrice MULAZZANI



L’encomio è assegnato per l’operazione condotta squadra dalla polizia giudiziaria nel dicembre scorso che ha portato a smantellare un giro di droga che aveva come ‘centrale’ una lavanderia nella zona della marina riminese. L’operazione, compiuta col supporto dell’unità cinofila, si è conclusa con l’arresto della proprietaria, una 37enne riminese, e con il sequestro di oltre 1,2 kg di cocaina.



Ispettore Nicola FELICIANI

Sovrintendente Massimo SCHIARATURA

Assistente capo Franco RUGGERI

Assistente scelto Roberto RADESICH

Assistente scelto Antonio LACIDOGNA

Assistente scelto Maurizio SOLDA’

Assistente Roberto PERRONE

Agente Damiano LOLLI



Per l’arresto e la denuncia di due soggetti extracomunitari abitualmente dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti e con numerosi precedenti specifici a carico. Con gli arresti veniva di fatto smantellata una banda che avevano posto in essere una attività di spaccio, rapine e furti. La stessa banda, al fine di evitare controlli, si rifugiava in una struttura turistica inattiva abusivamente occupata, poi sgomberata e sigillata dagli operatori del Nucleo Sicurezza Urbana.





Elogi



Agente CECCARONI Sonny

Sovrintendente FILIDORO Costantino

Sovrintendente GUERRIERI Marco



Il personale della polizia locale è intervenuto il 9 dicembre sul posto di un grave incidente stradale nel quale il conducente del veicolo aveva provocato ingenti danni a proprietà pubbliche e private. Raggiunto il mezzo e fermato il conducente al termine di un infruttuoso tentativo di fuga, gli agenti sono stati bersagliati da insulti e minacce. Il personale è riuscito nella difficile gestione del soggetto che era in evidente stato di grave alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcooliche.



Agente CELLAROSI Mariapia

Agente FILIPPINI Luigi

Durante un controllo stradale il 29 luglio scorso, hanno rinvenuto un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Il ritrovamento ha dato il via ad un’intensa attività investigativa fatta di minuziose ricerche su movimenti bancari e titolarità di utenze telefoniche, che ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di due soggetti residenti a Napoli, entrambi pluripregiudicati, per truffe assicurative on-line, ricollegando il reato per cui si indagava ad uno specifico disegno criminoso esteso a diverse città del territorio nazionale.



Agente GRANITO Marika ELOGIO

Agente MILANO Giovanni

Il 21 dicembre hanno fatto irruzione all’interno dello stabile abbandonato nella zona della ex centrale del latte di Rimini, occupato abusivamente. Operando in difficili condizioni, insieme al personale del Nucleo Sicurezza Urbana, hanno identificato e condotto in comando i soggetti occupanti e hanno sgomberato l’immobile. L’edificio occupato è stato poi sigillato.



Agente SPETRINI Luigi

Agente ZARRA Riccardo Maria



Gli agenti del Reparto Mobilità e Sicurezza Stradale il 18 settembre scorso si sono distinti aver avuto prontezza di riflessi nell’estrarre e utilizzare l’estintore in dotazione dell’auto di servizio per spegnere un incendio che aveva coinvolto un motociclo ed il suo conducente mentre erano in marcia. L’immediato intervento ha evitato al conducente ustioni gravi e che l’incendio potesse espandersi.