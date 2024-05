Enea Bastianini abbraccia i suoi tifosi durante il primo Bestia True Fan

Domenica 19 maggio si è tenuto il primo Bestia True Fan, un evento organizzato dal fan club di Enea Bastianini per far incontrare i tifosi con il pilota Ducati. È il primo evento pubblico dell’anno, organizzato poco prima che la MotoGP riprenda il campionato verso Barcellona. L’evento ha avuto luogo all’Atlante Shopping Center, a San Marino. Il piano terra è stato letteralmente invaso dai fan di Bastianini, provenienti anche da lontano. Fotografie, autografi, sfide a videogiochi di corse, abbracci e strette di mano, il pubblico era estasiato per questo momento così esclusivo con il proprio beniamino. Il fan club ha storicamente organizzato eventi di questo genere, e infatti ha assicurato che ne seguiranno altri, tra cui il celebre Bestia Fest di fine anno.