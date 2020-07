Enea Bastianini festeggia a Rimini il suo primo successo in Moto2

Una grande festa nella sua Rimini per Enea Bastianini che, giovedì sera, ha voluto celebrare il primo successo in Moto2 con il suo fan club tra i locali della movida del porto. La "Bestia", reduce dal gradino più altro del podio di Jerez, ha incontrato amici e supporter tutti rigorosamente in mascherina con il numero 33 per brindare alla vittoria in solitaria sulla pista spagnola. Il pilota dell'Italtrans Racing, domenica scorsa, è stato il protagonista di una gara che lo ha visto dominare e tagliare il traguardo davanti a tutti gli avversari con una gran grinta. Brindisi e festeggiamenti in vista del prossimo appuntamento del mondiale di Moto2, in calendario per il prossimo 9 agosto nella Repubblica Ceca sulla storica pista di Brno, dove il riminese si presenterà forte del secondo posto nella classifica generale staccato di soli 2 punti da Nagashima.

