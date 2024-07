Un’esplosione di energia, divertimento, musica e danza per l’inaugurazione del Festival del Sole

Ha trascinato tutto il centro di Riccione e piazzale Roma in una festa collettiva l’energia colorata e coinvolgente di 2.600 atleti che domenica, 30 giugno, hanno dato l’avvio alla 17esima edizione del Festival del Sole. Il grande galà di apertura è cominciato alle 20,30 da piazzale Ceccarini con la parata degli atleti partecipanti: un tripudio di colori e di energia travolgente, di voglia di divertirsi e stare insieme, un crocevia di lingue diverse che raccontano lo straordinario contesto internazionale in cui il Festival del Sole si conferma la più grande kermesse di ginnastica per tutti del sud Europa. I 2.600 atleti, con tecnici e familiari al seguito, provengono infatti da tutto il mondo. A Riccione si danno appuntamento per una settimana, per incontrarsi in un evento sportivo non competitivo in cui esibiscono la propria arte, nelle diverse discipline della ginnastica, sulle tre arene vista mare che la città ha messo a disposizione.

La parata di inaugurazione, che ha travolto il centro di Riccione, è partita da piazzale Ceccarini per poi snodarsi lungo viale Dante e viale Ceccarini e raggiungere piazzale Roma dove, alle 21,30, ha preso avvio il grande show di apertura con lo spettacolo di musica, danza, performance di ginnastica e tanto divertimento che ha trascinato tutta la piazza in una festa unica.

Ad accogliere gli atleti e portare loro il saluto di Riccione, erano presenti sul palco di piazzale Roma anche la sindaca Daniela Angelini, l’assessore al Turismo Mattia Guidi e l’assessore allo Sport Simone Imola. “A nome della città, vi ringrazio per essere qui oggi e per tutta la settimana - ha detto la sindaca Angelini -. La vostra presenza, così numerosa e colorata, le vostre tante lingue così diverse l’una dall’altra, la vostra energia e la vostra voglia di divertirvi, rendono la nostra città ancora più bella. Per una settimana Riccione avrà il privilegio di accogliervi e di ammirare lo spettacolo che offrirete e che avete già offerto questa sera con questa parata stupenda. Ringrazio di cuore gli organizzatori del Festival del Sole per avere continuato a scegliere Riccione per ospitare questa meravigliosa kermesse che continua a crescere al punto di essere diventata un appuntamento annuale e non più biennale. Auguro a tutti voi uno strepitoso soggiorno nella città di Riccione”.

Per una settimana, fino al 5 luglio, è possibile ammirare le straordinarie esibizioni degli atleti sulle tre grandi arene in piazzale Roma, ai Giardini Montanari e in piazzale Aldo Moro. Le esibizioni serali si svolgono a partire dalle ore 20 nelle tre arene mentre le esibizioni pomeridiane si tengono dalle 17 alle 18,30 esclusivamente nell’arena di piazzale Roma. Tutte le esibizioni sono a ingresso libero. Il Festival del Sole terminerà il 5 luglio con il grande galà di chiusura in occasione del weekend della Notte Rosa 2024.