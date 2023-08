L’Energy Boat di Bellaria Igea Marina saluta l’estate 2023, boom di presenze a bordo

L’Energy Boat di Bellaria Igea Marina, la motonave con aperitivi itineranti e dj set a bordo che tutti i sabati pomeriggio ha fatto divertire l’intera costa di Bellaria Igea Marina, ha concluso la stagione 2023 lo scorso sabato 26 agosto. Dopo otto uscite, con una media di oltre cento passeggeri a bordo, l’Energy Boat si è riconfermata quale offerta molto apprezzata non solo dai turisti ma anche dai concittadini e ospiti delle città limitrofe, diventando l’icona per gli adii al nubilato anche da Regioni lontane come Abruzzo e Lazio.

Ad animare i sabati pomeriggio, i vocalist di Radio Bruno, partner radiofonico di Bellaria Igea Marina e in consolle gli Space Invaders che hanno fatto ballare sia a bordo della motonave che l’intera spiaggia con le hit e tormentoni estivi più ascoltati e ballati, pescando anche dal passato. L’appuntamento, presso i tre pontili dislocati lungo la spiaggia di Bellaria Igea Marina, era attesissimo, diventando palcoscenici per il corpo di ballo composto dalle ballerine Ludmilla e Miss Violet Queen e il ballerino Daniel.

La risposta delle spiagge è stata coinvolgente, raggiungendo alcune migliaia di persone nei momenti topici della stagione. I turisti di ogni età si sono scatenati in balli in acqua, trenino compreso, facendo diventare così il mare a ridosso dei pontili una discoteca in acqua.

"Considerare l’Energy Boat un evento sul territorio potrebbe essere riduttivo – analizza il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi - perché, al di là dell’animazione creata sia in barca che in acqua, l’aspetto più importante rimane l’impatto mediatico che si è creato attorno ai sabati pomeriggio. Le centinaia di persone imbarcate e le migliaia che in acqua hanno ballato, sono stati vettori promozionali della città sui loro social raccontando l’evento. Tant’è che ci siamo trovati addii al nubilato anche da Regioni lontane, senza considerare alcuni passaggi televisivi su Tg nazionali, così come sui network radiofonici, dei quali abbiamo ospitato anche speaker che si sono innamorati di questo evento. C’è stato anche un buon riscontro sui giornali online, grazie alla trasversalità di questo evento che unisce i giovani e i grandi certificando che la voglia di divertirsi è ancora tanta".