Entra in vigore la viabilità estiva: attenzione alla regolamentazione della sosta e isole pedonali serali

A partire da giovedì 30 maggio, e sino al 15 settembre, è in vigore a Bellaria Igea Marina il cosiddetto regime estivo della viabilità, che interessa tra gli altri il senso di marcia di alcune tra le principali arterie cittadine, oltre che le isole pedonali serali e i parcheggi regolamentati a disco orario. Tra i provvedimenti più rilevanti, quello che in viale Panzini istituisce ora l’obbligo di marcia nella direzione Rimini-Ravenna dalle 20.00 alle 24.00. Divieto di transito h24, invece, in viale Colombo, eccetto autorizzati e attività carico/scarico: lungomare di Bellaria in cui è in vigore anche il divieto di sosta ambo i lati della strada, al pari di piazzale Kennedy - in questo caso con rimozione forzata - . Per quanto riguarda viale Pinzon, invece, si ricorda che il senso unico di circolazione è già in vigore da fine marzo nel tratto compreso tra la via Atta e la via Properzio, dove è consentito il transito veicolare esclusivamente nella direttrice Rimini-Ravenna; nella direzione opposta, possono transitare particolari categorie di veicoli autorizzati, come mezzi di soccorso e autobus.



Come detto, l’entrata in vigore della viabilità estiva comporta anche l'istituzione delle isole pedonali serali, atta a consentire lo svolgimento in sicurezza dei mercatini estivi – permanenti o a cadenza settimanale - in zone quali, ad esempio, via Perugia, via Italia, via Ovidio, via Ennio, via Jonio e piazza Marcianò. Inoltre, dal 1^ giugno, anche gli stalli per la sosta presenti sul territorio saranno a pieno regime estivo, con diverse aree di parcheggio “bianche" attualmente gratuite che diverranno regolamentate a disco durante tutta la stagione turistica; tra gli stalli interessati, quelli presenti in piazza del Popolo, in piazza Falcone e Borsellino, in via Dossetti, in via dei Mille e nelle vie a pettine che conducono al lungomare di Bellaria e di Igea Marina. Il regime estivo dei “parcheggi blu”, invece, è già in vigore da inizio maggio.



A queste modifiche alla viabilità a carattere stagionale, si aggiungono quelle straordinarie definite per il prossimo fine settimana, che sarà impreziosito a Bellaria Igea Marina da diverse manifestazioni musicali, sportive e legate alla tradizione per le quali si attende notevole afflusso di pubblico e partecipanti. Per quanto riguarda il centro di Bellaria, la manifestazione “Isola dei Curiosi” porterà la parziale preclusione al transito veicolare nelle traverse di viale Paolo Guidi, sia sabato 1^ che domenica 2 giugno. Da metà pomeriggio di sabato, tutta la fascia turistica, o comunque il percorso interessato dal passaggio dei corridori, sarà interessata da modifiche temporanee legate alla gara podistica “Maratonina dei laghi”, che si snoderà tra Bellaria e Igea Marina; tra queste, la chiusura di piazzale Kennedy dalle 17.00 alle 22.00 e quella di viale Colombo dalle 19.00 alle 22.00, mentre altre strade interessate sono a titolo di esempio viale Ennio, via Teano e via Pertini. Infine, in vista dell'atteso concerto di Fabio Concato in programma sabato 1^ giugno sul porto canale, a partire dalle 20.00 di tale giornata sarà in vigore divieto di sosta con rimozione forzata sia in piazzale Capitaneria di Porto, sia nel tratto da via Properzio a via Carducci di viale Pinzon.