Entra nel vivo la lotta alla zanzara tigre con l'utilizzo di larvicidi ecologici

Entra nel vivo la campagna di prevenzione e contrasto alla diffusione della zanzara tigre che Anthea svolge per conto dei comuni soci di Bellaria, Rimini e Santarcangelo. L’attività operativa riguarda il trattamento delle caditoie pubbliche e la distribuzione gratuita di prodotto larvicida per consentire ai cittadini la cura dei tombini privati. Attenzione particolari alle scuole comunali, che oltre al larvicida vedranno la posa di trappole ad acqua, innocue per l’ambiente e i bambini.

L’impegno assunto da Anthea è quello di svolgere azioni con larvicidi ecologici in acqua, senza utilizzare adulticidi nelle aree verdi. L’obiettivo è di tutelare al massimo tutti gli insetti utili come api, farfalle e coccinelle.

I tombini pubblici vengono trattati e poi marcati per ricapitolare i vari passaggi di trattamento, così da consentire un controllo visivo immediato del passaggio avvenuto. Fra Rimini, Bellaria Igea Marina e Santarcangelo sono circa 70 mila i tombini pubblici e ben oltre 200 mila quelli privati. Molto importante è quindi la cura del tombino privato da parte del cittadino mediante pulizia e trattamento periodico con prodotti antilarvali.

Forte incremento nel 2021 della distribuzione delle boccette di prodotto larvicida. 15.000 confezioni saranno disponibili in omaggio presso le amministrazioni comunali di Bellaria Igea Marina (Farmacia Olivi e Farmacia Comunale via Baldini, nei mercati rionali dal 26 maggio al 30 giugno), Rimini (farmacie comunali, Urp e Anthea) e Santarcangelo (farmacie e parafarmacie, venerdì di mercato dal 14 maggio al 16 luglio).

Attivata anche una distribuzione a Verucchio. Le confezioni gratuite di prodotto antilarvale saranno disponibili ai banchetti dei mercati di: Villa Verucchio dal 29 maggio al 21 agosto, al Comune previo contatto, all’URP, agli uffici demografici, farmacie e parafarmacie aderenti. Le comunicazioni saranno contenute in un folder distribuito nelle buchette da lunedì prossimo. Informazioni anche presso Anthea, dal lunedì al venerdì (h. 8.00-13.00): 0541.767411