Entra nel vivo il progetto "Adotta un agricoltore", degustazioni di miele e frutta per i più piccoli

Sta per entrare nel vivo a Le Befane Shopping Centre di Rimini il progetto 'Adotta un agricoltore dell'Emilia-Romagna', iniziativa green per promuovere i piccoli agricoltori italiani e sensibilizzare il pubblico ad un consumo sano e responsabile, promossa in partnership con Coltivatori di Emozioni, prima piattaforma italiana di Social Farming.

La tappa romagnola del progetto ha preso il via lunedì 4 settembre con l'allestimento degli stand in piazza Zara di quattro realtà agricole emiliano-romagnole: ora la parola passa direttamente ai coltivatori. Sabato 9 e domenica 10 settembre 2023 saranno presenti infatti all'interno del Centro commerciale riminese due dei quattro giovani agricoltori che partecipano all'iniziativa: Anna Basile e Milena D'Antino, protagoniste con i loro prodotti di due momenti laboratoriali e sensoriali dedicati ai più piccoli.

Sabato 9 settembre

Anna Basile, di Castel d'Aiano (Bo), educatrice professionale, apicoltrice ed operatrice riconosciuta di Api-didattica, sarà a Le Befane Shopping Centre nella giornata di sabato 9 settembre. Da sempre affascinata della natura e del mondo delle api ha deciso di trasformare la curiosità e la passione in una bellissima storia anche grazie al supporto del marito Christian. Il loro lavoro parte dallo stretto rapporto col territorio delle loro api: mettono in primo piano il loro benessere e il ruolo che svolgono nell’ambiente. Per questo la loro è un’apicoltura stanziale. Il laboratorio su api e miele dedicato ai bambini inizierà alle 17.00.

Domenica 10 settembre

Milena D'Antino di Rimini è una giovane agricoltrice romagnola che si dedica alla produzione e vendita diretta di prodotti ortofrutticoli. La sua produzione biologica è in parte frutticola con fragole, ciliegie, albicocche e frutti misti e in parte orticola, con pomodori, zucchine, melanzane, asparagi. Con i loro prodotti realizzano lavorati come marmellate, sughi e sott’oli biologici. Milena sarà presente a Le Befane domenica 10 settembre e in particolare alle 17:00 con un laboratorio dedicato alla conoscenza della frutta e delle sue stagioni, giocando con i colori e degustando le varietà.

In piazza Zara sono allestiti anche gli stand di altri due Coltivatori di Emozioni:

- Chiara Battistini, di Monte S. Pietro (Bo), dopo aver lavorato nel marketing di un’azienda a Milano, ha deciso di tornare sull’Appennino Bolognese per recuperare i terreni ed il casale abbandonato della nonna paterna e riattivare il piccolo borgo di Monte San Pietro. Produce grano biologico, miele, vino Lambrusco e frutta. Nel casale di famiglia ha realizzato anche un piccolo agriturismo pieno di ricordi e spoglio di artifici, come la cultura contadina da cui proviene. Chiara sarà presente a Le Befane sabato 9 settembre e in particolare alle 17:00 con un laboratorio dedicato alla vita nell’alveare e ai prodotti delle api con degustazione finale.

- Matteo Pagliarani, di Mercato Saraceno (FC), giovane agricoltore romagnolo con una forte passione per il mondo rurale e agroalimentare, ha intrapreso un percorso di sensibilizzazione dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione del settore agricolo. Produce vino biologico proveniente esclusivamente da Sangiovese del territorio, farine di grano duro e tenero, olio extravergine e birra artigianale. Alleva vacche romagnole e pecore appenniniche producendo formaggi caprini di varia tipologia.