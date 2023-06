Entrano nei negozi e portano via soldi e incassi. "Fate attenzione, sono un gruppo di quattro donne"

Entrano nei negozi, simulano di voler comprare qualche cosa, invece il loro intento è quello di cercare denaro o oggetti di valore da rubare. I casi si stanno registrando a Santarcangelo di Romagna. La prima denuncia arriva dalle titolari di una merceria, che attraverso un messaggio per avvisare gli altri cittadini tramite i social network, spiegano che cosa è accaduto. “Attenzione – è l’avviso -, Abbiamo subito un furto nel nostro negozio. Si tratta di un gruppo di quattro donne. Tre ragazze molto giovani e una donna di mezza età”.

Prima cercano di distrarre titolari e commessi, poi scatta la seconda fase: “Ci hanno fatto tante domande sui corsi per distrarci, mentre una si è intrufolata nel retro per rubare i portafogli”. L’intento è riuscito, in questo caso sono stati rubati due giorni di incasso del negozio. Poco dopo c’è stato un nuovo tentativo: “Sono entrate altre due ragazze che stavano agendo con la stessa modalità, ma vedendoci sospettose, sono andate via. Fate attenzione”. Secondo quanto raccolto dalle forze dell’ordine non si tratta di un caso isolato e si sono registrati episodi simili. Con la stessa modalità, ultimo caso, derubato anche un negozio di giocattoli, in questo caso sono stati sottratti 260 euro. Altri casi anche nel Cesenate.