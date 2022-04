Entrano nel vivo i cantieri nella zona artigianale, nuovi asfalti e la riorganizzazione del parcheggio

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di riasfaltatura nella zona artigianale: già completato l’intervento in via della Quercia, gli operai di Anthea sono ora operativi in via del Gelso, mentre nelle prossime settimane si sposteranno nell’attigua via del Salice. Il progetto, per un costo complessivo di 260.000 euro, prevede infatti un consistente intervento di bonifiche localizzate con fresatura in profondità della pavimentazione stradale e successivo ripristino della sottofondazione. Ormai conclusi anche i lavori di riqualificazione dell’adiacente parcheggio di via del Pino dove è prevista la ristrutturazione dei marciapiedi, la realizzazione della segnaletica stradale e la riorganizzazione della sosta con 34 stalli di adeguate dimensioni per mezzi pesanti.

Nel frattempo, la giunta comunale ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria di parte di via Fornello a Montalbano. Nel dettaglio, i lavori prevedono la fresatura delle parti ammalorate e la successiva sistemazione del manto stradale con conglomerato bituminoso e stesura di stabilizzato. L’intervento sarà realizzato nell’ambito dell’accordo triennale 2021/2022/2023 siglato da amministrazione comunale e Consorzio di Bonifica per la manutenzione straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico: dei circa 18mila euro previsti per i lavori, il 10 per cento verrà finanziato dal Comune di Santarcangelo e il restante dal Consorzio.