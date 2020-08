Era a Cattolica in ferie, ma era ricercato per spaccio: la vacanza finisce in carcere

La Polizia di Stato di Rimini domenica mattina ha tratto in arresto un cittadino albanese, il quale era ricercato per l’esecuzione di una custodia cautelare in carcere per spaccio di cocaina. Il pusher, di appena 22 anni, trascorreva a Cattolica un periodo di ferie. Non aveva, però, fatto i conti con la Polizia, che tramite fonti confidenziali, è riuscita a rintracciarlo e a bloccarlo in un hotel della stessa cittadina. Vista la situazione, i poliziotti lo hanno portato negli uffici, dove è stata accertata la sua identità e date le circostanze trasferito alla Casa Circondariale “Casetti” di Rimini.

