Era fuggito da un comunità di Bologna: minorenne trovato a Rimini, chiedeva l'elemosina

Infastidiva i passanti chiedendo soldi o sigarette. Gli agenti della Polizia Locale di Rimini hanno fermato giovedì un minorenne, affidandolo poi ad una comunità riminese. Secondo quanto ricostruito, il ragazzino, insieme ad altri due coetanei, fermava le persone in via Gambalunga, nelle vicinanze dell’incrocio con piazzale Cesare Battisti, arrivando in certi casi anche a parole e atteggiamenti bruschi.

A bloccarlo sono stati gli agenti della polizia locale di Rimini, impegnati in un servizio di pattugliamento con un’auto civetta, che si erano insospettiti dell'atteggiamento dei tre ragazzini. Una volta bloccato, il giovane è apparso in evidente stato confusionale psico fisico, e in possesso di una pasticca con effetti simili all’eroina, detenuta per uso personale.

Alla richiesta dei documenti per l’identificazione ha risposto agli agenti di non averne, ma di essere minorenne. Età effettivamente confermata anche in seguito ai rilievi foto segnaletici e grazie alla collaborazione con il magistrato del tribunale dei minorenni di Bologna, città dalla quale proveniva, in seguito alla fuga nel mese di luglio dalla comunità in cui era ospitato.