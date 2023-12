Ergastolo al femminicida, per l'avvocato di Vultaggio a pesare è stata l'attenzione mediatica dopo il delitto di Giulia Cecchettin

Presente in aula alla lettura della sentenza, Benedetto Vultaggio non ha manifestato sorpresa, né ha reagito in alcun modo alla condanna all'ergastolo pronunciata dalla Corte d'assise di Rimini per l'omicidio di Cristina Peroni. Il 48enne, allora incensurato, uccise la compagna con 51 coltellate e 14 colpi di mattarello mentre la donna teneva in braccio il figlio di pochi mesi. "Non siamo sorpresi, avevamo 4 aggravanti che lo giustificavano e, visto pure il clima di queste settimane e il clamore mediatico, non potevamo non mettere in conto l'esito" commenta all'Adnkronos l'avvocato Massimiliano Orrù, difensore di Benedetto Vultaggio.

"Se devo essere sincero, mi attendevo che le attenuanti generiche, il percorso intrapreso dal mio assistito, il comportamento processuale, il pentimento reale che emerge anche a chi lo ha incontrato, fossero riconosciute - aggiunge - Parliamo di un uomo che ha commesso il fatto e ha aspettato la polizia chiedendo di essere arrestato e ammettendo da subito di aver ucciso la compagna. E' fuor di dubbio che ci sarà un appello perché, se sono sussistenti le aggravanti sulle quali invece ho tutta una serie di dubbi, a maggior ragione dovevano esser riconosciute le attenuanti generiche. Ci sono aggravanti che a mio avviso non reggono, mentre le attenuanti generiche potevano esser concesse. Poi, per carità, non chiediamo una condanna mite, dai 25 anni in su era comunque una pena assolutamente significativa e importante, però onestamente l'ergastolo ci sembra eccessivo seppure non ci sorprenda per nulla".

A pesare, secondo l'avvocato di Vultaggio, è stata l'attenzione mediatica dopo l'omicidio della 22enne Giulia Cecchettin. "Arriviamo nel momento peggiore in assoluto - dice - Lunedì scorso questa stessa Corte di Assise di Rimini ha emesso una sentenza che assolveva, su richiesta conforme del pm di assoluzione per incapacità di intendere e di volere, un altro omicida dandogli 20 anni di Rems. Sono dovute intervenire le forze dell'ordine a scortare l'avvocato, i giornali hanno ne scritto di ogni genere. Ho difeso diversi imputati per omicidio e questo forse è l'omicidio che ho gestito nel quale più che mai credevo che l'ergastolo non fosse la pena giusta. Abbiamo di fronte una persona normale che è andata in tilt. Benedetto è un uomo che era incensurato, che ha avuto quella rabbia solo con la sua compagna, una persona splendida con tutti, collaborativa, educata, gentile. Se uno non sapesse cosa è accaduto - continua l'avvocato Orrù - quasi sterebbe a credere che Benedetto sia arrivato a tanto. E' pentito, in carcere non ride mai e a chiunque, anche ai medici dice che mai potrebbe farlo, avendo tolto un padre e una madre al figlio".