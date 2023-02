Tra i 30 “eroi civili” premiati dal presidente Mattarella c'è una riminese che lotta contro la Fibromialgia

C’è anche una riminese tra i trenta “eroi civili” premiati al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ha ricevuto l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana “per la sua attività volta ad informare e a migliorare le condizioni di vita delle persone affette da Sindrome Fibromialgica”. Si tratta di Barbara Suzzi, 60 anni, riminese ma da tempo residente a Bologna. E’ la presidente del Comitato fibromialgici uniti Italia (Cfu), realtà che ha fondato a partire dal 2016.

Barbara Suzzi è interprete parlamentare ed ex imprenditrice nel campo della moda, ha vissuto molti anni in Estremo Oriente ed ha imparato ad amare diverse culture, usanze, colori, aromi e profumi. Ha tante passioni: lettura, scrittura, pittura, tecnologia, grafica e canto. Ha scoperto di soffrire di Fibromialgia nel 2012 in seguito ad un tumore ad oggi, positivamente risolto, mentre la Fibromialgia ha deciso di camminare con lei.

Cfu-Italia è un’associazione che opera a favore di soggetti terzi attraverso attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei soggetti affetti da Sindrome Fibromialgica, CFS/ME (Sindrome da Fatica Cronica), Mcs (Sensibilità Chimica Multipla), Ehs (Elettrosensibilitá). Lo scopo dell’associazione è quello di promuovere attività mirate all’informazione e all’ottenimento del riconoscimento istituzionale della Sindrome Fibromialgica, CFS/ME, Mcs e Ehs tra le malattie croniche ed invalidanti. L’associazione intende, inoltre, promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare le condizioni di vita, l’assistenza e la cura delle persone affette da queste patologie e delle loro famiglie.