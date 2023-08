Esasperati dai furti ogni notte mettono la cassa vuota in vetrina. "Dopo tre spaccate ci siamo stufati"

Ogni sera davanti alla porta dell’erboristeria, in via Circonvallazione Occidentale, appare in vetrina una cassa vuota e aperta. E’ un chiaro messaggio: qui non c’è contante da rubare. L’immagine si ripete e non passa certo inosservata. “Non ne potevamo più perché nell’arco di otto mesi tempo addietro per tre volte ci siamo trovati l’ingresso sfondato e ci rubavano il fondo cassa, così oltre a non lasciare più contanti abbiamo deciso di provare con questo deterrente”, racconta il titolare, il dottor Stagnozzi. La mossa pare avere funzionato. Alcune volte i clienti telefonano per sapere se è tutto in ordine: si tratta solo di un’operazione per spiegare a possibili malintenzionati che le casse del negozio sono vuote.

L’erboristeria è un’attività storica, di famiglia, che prima aveva sede nelle vicinanze del Ponte di Tiberio. Poi dopo oltre 40 anni il trasferimento, a due passi da Castel Sismondo. “In questa via purtroppo i furti o i tentativi di furto sono ciclici – racconta il titolare – ancora di recente c’è stata una spaccata in un negozio qui vicino. Da noi sono entrati anche subito dopo la chiusura, verso le 8 di sera, e ci trovavamo il portone sfondato con un tombino o con un paletto di ferro. Da qui è nata l’iniziativa ogni sera di mettere la cassa vuota in vetrina”.