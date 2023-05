Esce dal carcere in permesso premio e mette a segno una serie di truffe

Nell'estate del 2021 un 58enne di Barletta, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine e che stava scontando una condanna definitiva nel carcere riminese dei "Casetti" aveva ottenuto un permesso premio per uscire di prigione. Invece di godersi la libertà, il malvivente aveva messo in piedi una serie di truffe in una delle quali era caduta una famiglia bolognese. L'uomo, secondo quanto ricostruito, aveva pubblicato degli annunci su internet inerenti all'affitto di case vacanze a Marina Centro a prezzi concorrenziali. A rispondere era stata una coppia di Bologna, attirata dall'offerta, che aveva versato una caparra di 750 euro pregustandosi la vacanza.

Alla vigilia della partenza, però, il 58 enne li aveva contattati sostenendo che i precedenti inquilini si fossero ammalati di Covid e che quindi dovevano trascorrere la quarantena all'interno dell'appartamento. Quando gli aspiranti vacanzieri gli avevano chiesto indietro la caparra, il truffatore si era fatto di nebbia ed era sparito. In seguito alla denuncia sporta dalle vittime, gli inquirenti erano risalti al 58enne che era così finito a processo. Il malvivente, che sta attualmente scontando una pena che lo terrà in carcere fino a luglio del 2024, è stato riconosciuto colpevole e condannato a ulteriori 10 mesi da scontare ai "Casetti".

