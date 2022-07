Escherichia coli nelle acque di balneazione: scatta il divieto di fare il bagno in mare

Divieto di balneazione su gran parte della costa della provincia di Rimini dove, a cause dei risultati delle analisi, le acque sono risultate non idonee ai bagni. I sindaci di Bellaria, Rimini, Riccione, Misano e Cattolica che hanno firmato l'ordinanza che vieta la balneazione. L'allarme è scattato il 26 di luglio quando, in seguito a un campionamento delle acque programmato da Arpae, i risultati hanno evidenziato come i valori degli escherichia coli siano al di sopra dei valori limite fissati dalla legge. I primi cittadini delle città interessate hanno quindi firmato l'ordinanza che vieta la balneazione e, in particolare, per quanto riguarda Bellaria nei tratti foce Vena 2, foce Uso. Rimini: Torre Pedrera. Pedrera Grande Sud e Cavallaccio; Viserbella, la Turchia; Viserba, la Sortie e Spina Sacramora; Rivabella, Turchetta; Rimini, foce Marecchia e Ausa; Bellariva, Colonnella 1 e 2; Marebello, Istituto Marco Polo; Miramare, Roncasso e Rio Asse. Riccione: Fogliano Marina, Porto canale, colonia Burgo e foce Marano. Misano Adriatico: rio Alberello e rio Agina. Cattolica: foce del Conca e del Ventena. Gli stabilimenti balneari interessati dal divieto hanno l'obbligo di issare la bandiera rossa e bianca che vieta la balneazione mentre Anthea e le associazioni incaricate quella di installare i cartelli informativi. Sono in corso le nuove analisi di parte di Arpae per verificare la qualità delle acque ed, eventualmente, estendere o sospendere il provvedimento.