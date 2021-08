Escursionista riminese infortunato durante il canyoning in Friuli

Momenti di paura per un riminese 57enne che, nella giornata di giovedì, è rimasto seriamente ferito mentre stava facendo canyoning la disciplina sportiva che consiste nella discesa dei torrenti che scorrono nei canali rocciosi senza l’ausilio di natanti. L'uomo, insieme ad altri 6 escursionisti, stava scendendo lungo la forra del Rio Rassie nel territorio del comune di Forni di Sotto in provincia di Udine. Per cause ancora in corso di accertamento, il 57enne è rimasto coinvolto in una brutta caduta che gli ha procurato una seria lesione al bacino tanto da non permettegli pià di proseguire. E' scattato l'allarme e si è attivata la macchina della Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria che ha inviato sul posto le squadre del Soccorso Alpino della stazione di Forni di Sopra, i soccorritori della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco a supporto dell'elisoccorso. È stata l'equipe di quest'ultimo a trattare l'infortunato e a imbarellarlo per recuperarlo a bordo con il verricello e condurlo in ospedale per gli accertamenti.