Ha eseguito più di mille trapianti di organi, i medici premiano al Grand Hotel Matteo Ravaioli

Sabato 2 dicembre, nella splendida cornice del Centro Congressi del Grand Hotel di Rimini, a partire dalle 17,45, si svolgerà la cerimonia di consegna del premio Iano Planco d’Oro dell’Ordine dei Medici di Rimini. Quest’anno il premio sarà assegnato al medico Matteo Ravaioli, professore di chirurgia dei trapianti presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Aprirà il Presidente dell’Ordine dei Medici, dottor Maurizio Grossi.

Matteo Ravaioli è professore associato in Chirurgia Generale dal 2019 della Università di Bologna e ha l’abilitazione nazionale per professore ordinario dal 2017. Dal 2020 è Direttore del Programma Dipartimentale di Chirurgia Addominale nell’insufficienze d’organo terminale e nei pazienti con trapianto d’organo” della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Irccs Sant’Orsola.

Nei primi tre anni di attività del programma sono stati eseguiti 227 trapianti di fegato, 351 trapianti di rene di cui 110 trapianti da donatore vivente e 355 interventi di nefrectomia o resezione epatica per patologie tumorali. Il volume di attività trapiantologica è tra i più elevati in Italia e in parte dipende dalle molteplici attività di ricerca, tra le quali il trattamento di ricondizionamento degli organi, che permette di migliore la qualità e la funzionalità dell’organo dopo il trapianto. Il professor Ravaioli segue da molti anni questo filone di ricerca e ha recentemente pubblicato sulla rivista trapiantologica American Journal of Transplantation uno studio randomizzato, che ha dimostrato la efficacia clinica di questi trattamenti.

E’autore di più di 350 lavori scientifici con impact factor e i suoi lavori sono stati citati da altri lavori circa 11300 volte.

Ha eseguito personalmente più di mille trapianti di organi addominali ed ha eseguito e pubblicato tecniche chirurgiche innovative per i trapianti di fegato e rene e per la chirurgia resettiva del fegato per neoplasie.