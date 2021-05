Esibizionista si aggira per Marina Centro tra lo stupore dei passanti

I passanti non credevano ai loro occhi quando, martedì intorno alle 18, hanno visto una donna che camminava semi nuda in viale Vespucci. La signora, con indosso cappello e camicia ma senza il "pezzo sotto", ha attirato l'attenzione di un folto pubblico che non ha esitato a prendere in mano il cellulare per fotografare la scena e poi dare l'allarme alle forze dell'ordine. Incurante di tutto quello che le accadeva intorno, e dello scandalo suscitato, la signora ha proseguito la sua camminata come se nulla fosse mentre il 112 è stato preso d'assalto dalle telefonate di negozianti e passanti che segnalavano l'esibizionista. Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine e di un'ambulanza del 118, però, della donna non è stata trovata traccia mentre sui social sono iniziate a girare le foto scattate dai passanti. Secondo quanto emerso si tratterebbe della stessa donna che, la settimana scorsa, era stata immortalata in un video poi diventato virale sui social mentre si masturbava su una panchina del lungomare Murri.