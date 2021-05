Avvistata più volte, era diventata un tormentone dei social: denunciata l'esibizionista di Marina Centro

E' stata individuata e denunciata, oltre ad essere sanzionata per ubriachezza, l'esibizionista che da alcuni giorni imperversava per Marina Centro mettendo in mostra le sue parti intime. L'ultimo avvistamento ufficiale risaliva a martedì pomeriggio quando, lungo viale Vespucci, aveva attirato l'attenzione su di sè passeggiando senza gonna e indumenti intimi ma già nelle giornate precedenti aveva fatto impazzire i social network grazie a un video che la riprendeva mentre si stava masturbando su una panchina del lungomare Murri. Mercoledì pomeriggio la donna ha intrapreso una nuova camminata senza veli a Marina Centro e, come da copione, sono arrivate numerose chiamate alla Questura per segnalarla. Una Volante si è così messa alla ricerca dell'esibizionista e gli agenti l'hanno individuata su una panchina di piazzale Marvelli mentre stava bevendo della vodka da una bottiglia. Identificata, è emerso che si trattava di una 43enne casertana in vacanza a Rimini, ma la signora in evidente stato di ubriachezza non è riuscita a dare spiegazioni sul suo comportamento. Non senza fatica, il personale della Questura è riuscito a convincerla ad indossare la biancheria intima e ad abbassare la gonna per poi accompagnarla negli uffici di piazzale Bornaccini per denunciarla a piede libero e sanzionarla per ubriachezza.