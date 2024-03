Dalle borse con i tessuti delle brandine a un romanzo "Maledetto", l'originalità infinita di Morosini

La creatività trova il modo di manifestarsi attraverso innumerevoli espressioni, se solo si ha l'opportunità e la costanza di dare forma alle idee. L'artista, designer e fotografo Marco Morosini che, nel tempo, ha dato vita ad innurevoli intuizioni, progetti ed idee, oggi aggiunge un nuovo tassello alla sua produzione artistica, grazie alla pubblicazione del suo romanzo d'esordio: "Maledetto" (Argentodorato editore).

Non si tratta della prima pubblicaziona per Morosini, già autore di Kosovars, DividiRimini e No Copyright, volumi dedicati a grafica e fotografia editi da Electa Mondadori. Ma in questo lavoro la storia non si racconta attraverso le immagini - anche se ad accompagnare ogni capitolo c'è una fotografia - ma con le parole. Il romanzo è composto da 17 racconti che narrano fatti accaduti a Leonardo Ferrari, un 49enne che descrive alcune avventure del padre Ascanio, il “maledetto”, capace di trascinare spesso la famiglia in situazioni poco raccomandabili, tra furfanti, locali e gioco.

Nei romanzi, spesso si possono trovare elementi autobiografici e se Leonardo Ferrari sia l’alter ego di Morosini, finché non sarà l'autore a confermarlo, non resta che una mera ipotesi. “Da quel giorno, comparve sopra l’armadio della camera dei miei genitori un Revolver Detective calibro 38 special. Per la seconda volta vidi una pistola vera”. Una frase che non fa presagire nulla di buono. Marco Morosini in "Maledetto" descrive le mirabolanti avventure di un uomo indubbiamente sopra le righe.

È però anche possibile che Morosini abbia costruito i personaggi del libro pescando nella fantasia. D'altronde la versatilità dell'artista si misura anche in questo tipo di capacità. Eppure nel romanzo riferimenti alla città di Rimini, all'entroterra, alle discoteche che hanno fatto la storia della Riviera, ma anche all'arredamento e agli oggetti, fanno pensare che l'elemento autobiografico sia sostanziale. Morosini ha recentemente presentato il romanzo a Cattolica, nell'ambito della rassegna "Autori al Centro" e a Bologna.

Dal design, alle borse alla scrittura

Quella del romanzo, per Morosini, probabilmente non è che un'ulteriore forma di espressione artistica, in attesa di ulteriori meraviglie. Nato a Pesaro nel 1972, ha studiato design della comunicazione a Urbino e in Germania. È stato docente presso l’Università di Urbino; ha lavorato a Vienna, Parigi e New York. Collabora con prestigiosi marchi internazionali. Durante al realizzazione del libro fotografico “Dividirimini”, pubblicato nel 2004 da Electa Mondadori, dopo aver utilizzato il tessuto dei lettini da mare per farne le sovracopertine del volume che racconta, attraverso i volti dei bagnini di Rimini, la storia della Riviera adriatica, nasce l'idea di farne un iconico accessorio femminile: la borsa. Nasce così il marchio "Brandina", la cui storia è racchiusa in una delle residenze dell'antico borgo di Granarola, acquistata e poi recuperata proprio da Morosini e che oggi, divenuta dimora storica, contiene le sue opere.