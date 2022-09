Esordio in classe per i profughi fuggiti dalla guerra. In mensa un menù con i piatti della cucina Ucraina

Dalla mensa al trasporto fino all’acquisto dei libri di testo e del materiale didattico, il Comune di Rimini ha predisposto un piano di supporto ed accoglienza per le studentesse e gli studenti profughi provenienti dall’Ucraina. Tra questi rientra la mensa scolastica, che riveste particolare attenzione come occasione di apprendimento linguistico e strumento di dialogo interculturale. È previsto l’inserimento di menù con piatti ispirati alla tradizione ucraina una volta a settimana per agevolare l'integrazione, così come ci saranno momenti di illustrazione dei piatti del menù, sia della tradizione ucraina che romagnola.

I beneficiari dell’attività saranno circa 77 minori ucraini frequentanti le scuole del territorio di età compresa dai 3 agli 11 anni. Il progetto sarà sostenuto anche grazie alla partecipazione ad un apposito bando regionale, “Smak, il gusto dell’accoglienza”, che permetterà l’abbattimento del costo delle rette e la promozione di specifiche attività culturali, socializzanti ed educative legate al momento del pasto.

Per gli alunni esuli ucraini iscritti alle scuole primarie il Comune di Rimini fornirà inoltre circa 239 cedole librarie mentre, per i ragazzi e le ragazze esuli iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, si provvederà al contributo all’acquisizione di libri di testo tramite risorse comunali provenienti da specifiche donazioni private finalizzate.