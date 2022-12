Fa esordio il nuovo film "Tre di troppo", l'attore Fabio De Luigi sarà al cinema insieme agli spettatori

Al cinema con l’attore-regista. In occasione della proiezione di “Tre di troppo” il regista e protagonista del film Fabio De Luigi sarà in sala con gli spettatori. L’appuntamento con l’attore di Santarcangelo è in programma domenica 1° gennaio ai multiplex Giometti. Primo appuntamento, alle 20,30 nelle sale del cinema di Riccione, a seguire dalle 21,30 De Luigi sarà al multisala del centro commerciale Le Befane.

Il nuovo lavoro di De Luigi fa esordio in sala proprio il 1° gennaio, distribuito da Warner Bro. Si tratta del secondo film diretto dall’attore romagnolo che ne è anche protagonista. La trama racconta di una coppia convintamente child-free e che mal sopporta anche la genitorialità degli amici. A causa di un sortilegio si ritrova a vestire i panni che mai avrebbe immaginato né voluto: quelli di mamma e papà. Il secondo lungometraggio diretto da Fabio De Luigi è una commedia per tutta la famiglia in uscita a Capodanno. A interpretare i protagonisti della storia sono lo stesso regista nella parte di Marco e Virginia Raffaele nella parte della sua compagna Giulia. Nel cast, tra gli altri, anche Barbara Chichiarelli (Anna), Renato Marchetti (Carlo) e i piccoli Valerio Marzi (Simeone), Greta Stanchi (Sofia) e Francesco Quezada (Max).

