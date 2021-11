Boato nella notte, ancora in azione la banda dei bancomat

Sale a 7 il numero degli assalti alle banche dell'entroterra riccionese dopo che, nella notte tra mercoledì e giovedì, una nuova esplosione ha fatto saltare il bancomat della filiale della Banca Malatestiana di San Giovanni in Marignano in via Vittorio Veneto. I malviventi sono entrati in azione verso le 3.20 riempiendo lo sportello automatico con la solita miscela esplosiva per poi dare l'innesco che ha provocato un boato che ha buttato giù dal letto i residenti della zona. Secondo quanto emerso, lo scoppio è riuscito a sventrare la cassaforte del bancomat ma qualcosa è andato storto coi ladri che hanno lasciato i contanti sul posto e sarebbero fuggiti a mani vuote mentre è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto le pattuglie dei carabinieri. L'esplosione ha causato numerosi danni all'edificio che ospita lo sportello automatico ma, nonostante tutto, è stato dichiarato agibile. Gli inquirenti dell'Arma hanno acquisito le telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili ad individuare gli autori.