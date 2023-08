La vacanza in famiglia finisce in tragedia, bambino muore carbonizzato nel camper

Doveva essere una vacanza in famiglia e insieme a degli amici ma il viaggio in camper in Sardegna si è trasformato in una tragedia per una famiglia riminese che ha perso il proprio figlio di 12 anni morto carbonizzato nell'incendio di un camper. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di giovedì sulla spiaggia di Bados, tra Olbia e Golfo Aranci, dove uno scoppio improvviso ha trasformato due caravan in una pira di fuoco. Secondo quanto emerso, intorno alle 14 i camperisti si trovavano in via del Mulinello a ridosso del litorale in un'area che non sarebbe adibita alla sosta di questi mezzi. Le due famiglie avrebbero quindi allestito un bivacco da cui sarebbe partita la fiammata che ha innescato il rogo provocando lo scoppio di una bombola di gas all'interno di un camper. Nel caravan si trovava Samuel Imbhuzan, riminese di 11 anni, che è stato avvolto dall'incendio rimanendo bloccato all'interno del mezzo.

Il padre del bambino, Daniel Romulus Imbuzan 52enne anche lui residente a Rimini, si è gettato tra le fiamme nel tentativo di salvare il piccolo ma il forte calore ha reso vano ogni sforzo. Nel frattempo è partito l'allarme che, oltre alle forze dell'ordine, ha fatto accorrere i vigili del fuoco che hanno attivato anche l'elicottero dotato di bucket per rifornirsi di acqua per spegnere l'incendio che ha interessato anche il secondo camper. Il 52enne, avvolto dalle fiamme, è rimasto gravemente ustionato al 40% del corpo ed è stato trasportato in serie condizioni all'ospedale di Sassari. I primi soccorritori hanno trovato anche la madre del piccolo, la riminese Tatiana Lisi, in stato di shock e anche lei è stata ricoverata nello stesso nosocomio.

A dare l'allarme sarebbero stati alcuni bagnanti in spiaggia hanno raccontato di aver sentito distintamente due forti boati in rapida successione. Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri che al momento stanno cercando di ricostruire le cause dell'incendio. L’elicottero antincendi ha continuato con i lanci per un’ora anche per consentire i rilievi tecnici e il recupero del corpo del bambino. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il sindaco di Olbia Settimo Nizzi che ha portato il cordoglio della città e ha assicurato l’assistenza alla famiglia.

La notizia ha sconvolto la città di Rimini, dove Daniel Romulus Imbuzan era titolare di una piccola impresa artigianale, e l'assessore alle Politiche per la Salute, Protezione Sociale Kristian Gianfreda ha espresso il cordoglio dell'amministrazione. "Tutta la comunità di Rimini piange la scomparsa del bimbo che ha perso la vita nella tragedia di stamane in Sardegna. Stiamo cercando proprio in questi drammatici momenti di metterci in contatto con i famigliari per offrire tutto l'aiuto e ogni sostegno necessari. Un dolore enorme per noi tutti”.