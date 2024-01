Prima il boato, poi una colonna di fumo: almeno tre feriti nell'esplosione all’inceneritore di Coriano

Una violenta esplosione si è verificata lunedì pomeriggio all’inceneritore di Coriano. Tutto sarebbe avvenuto poco dopo le 16 nell'impianto di Raibano, dove purtroppo sarebbero rimaste ferite almeno tre persone. Sul posto sono intervenuti il 118, con tre ambulanze e un'automedica, e i Vigili del fuoco, con due camion, l'autoscala e due mezzi più piccoli. Stando alle prime informazioni, tutto sarebbe cominciato con un forte boato, seguito poi da un'alta colonna di fumo generata forse da un principio d'incendio. L'esplosione, che sarebbe avvenuto in un blocco del termovalorizzatore dove sono in corso dei lavori, ha purtroppo causato almeno tre feriti. Sono al vaglio naturalmente le cause che potrebbero aver portato all'esplosione. Al momento si ipotizza la presenza di batterie al litio che sarebbero finite all'interno dell'inceneritore. Nel frattempo è stata allertata anche Arpae per eseguire le opportune analisi dell'aria.