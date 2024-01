Esplosione all'inceneritore, dimessi due dei feriti rimasti coinvolti. Indagini in corso per capire le cause

Resta per il momento fermo l’inceneritore di Raibano, sul territorio di Coriano, a seguito dell’esplosione avvenuta sulla linea del nastro trasportatore nel pomeriggio di lunedì (22 gennaio) e che ha visto tre persone rimanere ferite, si tratta degli addetti di una ditta che presta servizi in appalto. “La buona notizia è che due delle tre persone coinvolte nell’incidente sono già state dimesse dall’ospedale – è l’aggiornamento in arrivo dal sindaco di Coriano Gianluca Ugolini -, per quanto riguarda il ragazzo ricoverato a Cesena, presenta un quadro clinico più delicato ma non è in pericolo di vita”. Il primo cittadino vuole tranquillizzare la cittadinanza a seguito delle analisi dell’aria, che ha visto il coinvolgimento durante le scorse ore anche degli addetti di Arpae: “Non si sono rilevate criticità dal punto di vista ambientale. Il fumo che si è generato dopo l’esplosione è stato per via dello scoppio e non dal camino. Non ci sono problemi per la salute”.

Spetterà alle indagini in corso chiarire che cosa è accaduto nel pomeriggio di lunedì all’interno del termo valorizzatore. Inizialmente si era ipotizzata l’esplosione a causa di una batteria al litio o per automobile. Al momento Hera non conferma e sono ancora in corso gli accertamenti, con tutte le cautele del caso: perché sui dieci impianti gestiti dalla società in Italia non esistono precedenti simili. Sul posto sono attualmente al lavoro i Vigili del fuoco e gli addetti di Arpae e Ausl.

Il termovalorizzatore è rimasto spento e secondo le informazioni riportare dal sindaco Ugolini “occorrerà ancora qualche giorno di lavoro per rimetterlo in funzione”. In particolare si registrano gravi danni al nastro trasportatore coinvolto nell’esplosione, ma l’obiettivo è quello al termine dell’indagine di ripartire quantomeno con la seconda linea presente nell’impianto. I testimoni presenti al momento dell’incidente hanno riferito come si è prima registrata una fortissima esplosione, immediata e breve, poi la fuoriuscita di fumo. Ma il fatto è rimasto circoscritto e non sono state nemmeno attivate le procedure di evacuazione.

L'aggiornamento sui feriti

L’Ausl Romagna attraverso una nota informa inoltre che la persona rimasta ferita e trasporta all’ospedale di Rimini, con codice 2, è rimasto in osservazione breve intensiva (Obi) in Pronto Soccorso per 12 ore come previsto per questi casi, ma nessuna complicazione e quindi nella mattinata di martedì (23 gennaio) alle 6 è stato dimesso. L’addetto portato a Riccione (ustione di primo grado al volto ma non grave) è stato dimesso già in serata con 7 giorni di prognosi.