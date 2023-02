Boato nel cuore della notte: attacco esplosivo al bancomat, la banda fugge coi contanti

Ha buttato giù dal letto i residenti della zona, che dormivano beatamente nel cuore della notte, il boato che ha fatto saltare in aria il bancomat della filiale della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna di via Caduti di Marzabotto a Rimini. L'attacco esplosivo è avvenuto intorno alle 2 quando i malviventi, almeno 3 col volto coperto, hanno utilizzato la classica tecnica della "marmotta" per inserire la bomba nella fessura che eroga i contanti e dare l'innesco. Il botto ha scardinato completamente lo sportello automatico coi componenti della banda che sono riusciti ad impossessarsi della cassaforte interna per poi fuggire a tutta velocità a bordo di un'auto di grossa cilindrata facendo perdere le proprie tracce prima che sul posto accorressero le forze dell'ordine. Dai primi riscontri pare che il bottino sia cospicuo ma, al momento, l'esatto ammontare è ancora in corso di quantificazione. La polizia di Stato, che procede con le indagini, ha acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili ad individuare gli autori del colpo.