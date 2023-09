Espulso dall'Italia rientra clandestinamente e finisce nella rete della Polizia di Stato

E' incappato in un normale controllo stradale della Polizia di Stato e, al momento dell'identificazione, sono iniziati i guai per un cittadino albanese. Lo straniero, insieme ad altri due soggetti, si trovava a bordo di una vettura quando giovedì pomeriggio è transitato nei pressi del casello autostradale di Rimini nord dove una pattuglia della Questura era impegnata ad ispezionare i veicoli in transito. Le divise hanno intimato l'alt e, quando è stato il momento di fare gli accertamenti sugli occupanti, il nome dell'albanese ha fatto scattare l'allarme. Si trattava, infatti, di un soggetto espulso dall'Italia nel 2019 e che non avrebbe potuto rientrare nel nostro Paese prima del 2024. Il ritorno anticipato ha fatto scattare le manette ai polsi dello straniero che, venerdì mattina, è stato processato per direttissima.