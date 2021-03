Estate 2021, è caccia serrata all'affitto di un appartamento per le vacanze

Con la pandemia cambia il modo di vivere le vacanze estive e se già lo scorso anno il trend era in crescita, per la stagione 2021 è un vero e proprio boom delle case in affitto. Si sono infatti moltiplicate le offerte di chi mette a disposizione gli appartamenti in favore dei turisti con questi ultimi che, a loro volta, sembrano preferire trascorrere le vacanze con questo sistema piuttosto che prenotare in un albergo. Maggiore libertà e più sicurezza sono le motivazioni che più spingono alla scelta ma, anche, un certo risparmio soprattutto per le famiglie numerose è da tenere in conto. I prezzi, per un appartamento medio in zona mare, si aggirano sui 1000 euro a settimana fino ad arrivare a oltre 2500 euro in alta stagione per una casa con 4 posti letto. La città più cara risulta essere Riccione dove, mediamente, i prezzi dichiarati su siti specializzati sono più alti del 50% seguono poi Rimini, Cattolica e Bellaria ma ci sono sensibili variazioni anche in base al quartiere dove si sceglie l'appartamento per le vacanze, la sua vicinanza alla spiaggia e la disponibilità di vari servizi. Al prezzo base, poi, in certi casi si devono aggiungere degli extra per la pulizia o l'aggiunta di un posto auto.

"I primi segnali di crescita di questo settore - spiega un'agenzia specializzata - sono arrivato lo scorso anno quando con la pandemia non si capiva se gli alberghi avessero potuto aprire e a che condizioni. In molti si sono orientati per questo tipo di vacanze e, a fine estate, possiamo dire di aver fatto il tutto esaurito con le strutture che gestiamo che sono state sempre piene. Quest'anno il trend è ulteriormente in aumento tanto che, per determinati periodi, gli appartamenti che abbiamo a disposizione sono già sold out nonostante ci siano stati dei ritocchi ai prezzi verso l'alto. Ad oggi abbiamo già un riempimento al 60% e, a giudicare del numero di contatti quotidiani di chi chiede informazioni, entro l'inizio dell'estate contiamo di fare il tutto esaurito".

Molto fermento anche tra i privati che affittano le case, sia attraverso il passaparola che affidandosi ai siti, i quali segnalano un forte movimento del mercato. "Ho alcuni appartamenti sia a Rimini che a Riccione - spiega un proprietario - e già lo scorso anno li ho affittati a famiglie e comitive di ragazzi per tutta l'estate. Ad oggi ho già diverse prenotazioni confermate per la stagione e, come era facile aspettarsi, il periodo di agosto è quello più caldo. Rispetto al 2020, quest'anno le persone si sono mosse con grande anticipo per prenotare".