Estate 2021, parcheggi pubblici: Riccione conferma tariffe ed agevolazioni

La Giunta del Comune di Riccione ha deciso una serie di politiche di agevolazioni e di sostegno atte a favorire i flussi turistici per la prossima stagione estiva. Tra le misure adottate vi è anche quella relativa al funzionamento e alle tariffe dei parcheggi pubblici a pagamento e dei parcometri. Anche per l'estate 2021, sono stati confermati forti agevolazioni per gli abbonamenti per i parcheggi, dal 24 maggio al 30 settembre, di piazzale Toscanini (36 posti) piazzale Marchetti adiacente alla ferrovia (42 posti), Savioli di viale Dante (18 posti) e Tulipano di viale Verdi (17) e parcheggio Volta (309 posti). Per tutti la tariffa confermata è di 300 euro a posto auto. Le tariffe stagionali per i parcometri 2021 dal mese di giugno al mese di dicembre sarà invece di 350 euro per i posti in superficie. Abbonamento area parcometri valido negli interrati ossia P.le Curiel/P.le Azzarita/Piano -1 Palazzo dei Congressi, parcheggio della Stazione lo stagionale dal mese di giugno al mese di dicembre sarà di 450 euro. Infine il Comune mette a disposizione anche 40 posti auto nel primo piano interrato del Palazzo dei Congressi che gestirà direttamente in base ad una convezione stipulata con la società Unifin Italia srl.

Il totale delle agevolazioni concesse dal Comune, il mantenimento delle tariffe come negli anni passati, rappresenta un investimento a favore della collettività (con un relativo mancato introito per le casse del Comune) di 600 mila euro.

"Gli incassi dei parcheggi pubblici rappresentato per le casse del Comune di Riccione un introito importate, ogni estate, che permette all'amministrazione di spendere in favore della comunità, in opere pubbliche, manutenzione e sicurezza stradale, in agevolazioni per il sociale, in bonus e sovvenzioni per colmare le fragilità - ha detto l'assessore alle Attività Produttive, Elena Raffaelli -. Quest'estate, il Comune di Riccione rinuncerà a 600 mila euro di nuove risorse per essere al fianco degli operatori turistici in un momento che deve essere di ripresa per tutta la comunità riccionese".