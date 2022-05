Oltre al mare si va in vacanza nella foresta, accordo tra Family Hotels con il parco Riccione Avventura

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

La nuova stagione estiva è finalmente alle porte e si consolidano vecchie e nuove collaborazioni. Una su tutte è quella tra il consorzio di hotel per famiglie Riccione Family Hotels con il parco Riccione Avventura, che permette a grandi e bambini di sentirsi in una foresta pur rimanendo nel cuore di Riccione. "Il nostro obiettivo è, come sempre, quello di offrire agli ospiti delle nostre strutture la possibilità di vivere ogni giorno diverso dal precedente. Per questo siamo felici di aver rinnovato una collaborazione con Riccione Avventura - ha dichiarato il presidente del consorzio Andrea Ciavatta -. Sappiamo quanto i bambini, ma anche gli adulti, amino questa attività”.

Anche quest'anno chi soggiornerà in uno dei Riccione Family Hotels potrà usufruire di sconti e convenzioni speciali per accedere al parco che, oltre alle attrazioni e ai percorsi sugli alberi, mette a disposizione degli ospiti alcune casette sugli alberi e un gustoso ristorante immerso nel bosco. "Quello con Riccione Avventura è stato un matrimonio fortunato - ha continuato Ciavatta - e visto il successo della scorsa estate, abbiamo voluto offrire la stessa possibilità ai nostri ospiti anche quest'anno". Alfredo Manzaroli, il Presidente di Top Adventure Park che gestisce l’omonima catena di parchi divertimento ecologici che ha come fiore all’occhiello proprio il Parco Riccione Avventura, ha poi continuato: "Siamo molto grati a Riccione che ci ha accolto e ci ha consentito in questi anni di sviluppare un progetto ed un format unico nel suo genere che si sposa in modo incredibile con le strutture ricettive di alto livello di Riccione di cui i Family Hotels sono ovviamente un’eccellenza; ci aspettiamo una grande stagione quest'anno. E noi siamo già pronti con tante novità sempre ovviamente improntate ad un turismo green.