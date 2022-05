Estate 2022, si è concluso il ripascimento delle spiagge a Misano

Con un altro weekend di sole e temperature estive in arrivo, la spiaggia di Misano Adriatico si è rifatta il look ed è pronta ad accogliere i primi bagnanti. Si è concluso, infatti, da qualche giorno l’intervento di ripascimento del litorale, previsto all’interno del 'Progettone 4', il maxi ripascimento della costa romagnola finanziato dalla Regione.

Sono 185.000 i metri cubi di sabbia che sono stati impiegati per andare a consolidare i circa 1.700 metri di spiaggia di Misano. In alcuni tratti l’intervento ha consentito un ampliamento della superficie anche di oltre 20 metri. I lavori, partiti dalla zona centrale a sud del Rio Agina, sono proseguiti poi a sud fino a Portoverde, mentre le prime zone al confine con Riccione erano state completate precedentemente.

“Ancora una volta ringraziamo la Regione per questo importante intervento di consolidamento del litorale – commenta l’assessore al demanio Manuela Tonini -. Le nostre spiagge ne hanno beneficiato in particolar modo, vedendo notevolmente aumentata, in alcuni tratti, la superficie del litorale. Siamo pronti a dare ufficialmente il via alla stagione estiva e ad accogliere i primi turisti”.