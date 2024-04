Un'estate di cantieri e lungomare "blindato". Tra Shuttlemare e trenini i consigli su dove parcheggiare

Dove parcheggio per andare al mare? Con l’avvicinarsi della stagione estiva e in considerazione di importanti opere al via (Parcheggio Tripoli) e interventi in fase di completamento (tratto 6 del Parco del Mare a Bellariva) l’amministrazione comunale sta mettendo a punto un piano di sosta e di servizi per agevolare l’accessibilità della zona mare. Ecco un vademecum con i consigli. Il tema dei parcheggi, specialmente con l'entrata in funzione del nuovo Parco del Mare, continua a tenere banco in città. Mentre il nuovo lungomare cattura consensi da parte di moltissimi turisti, per i suoi ampi spazi e le molteplici attività da poter svolgere senza traffico, resta tuttavia da risolvere il nodo parcheggi. Un tema che richiederà ancora tempo, e su cui si avanzano soluzioni, come la nascita nel nuovo parking interrato in piazzale Marvelli.

Shuttlemare

Da giovedì 25 aprile scatta la nuova stagione di Shuttlemare, il servizio di trasporto gratuito che collega le aree a monte della ferrovia e i parcheggi scambiatori con la zona mare di Rimini sud, dal Porto Canale al Bagno 100. Un servizio che dalla sua introduzione ha riscosso un crescente consenso: lo scorso anno furono 49.530 gli utenti nei 121 giorni di servizio, con un +20% rispetto all’anno precedente. Il servizio sarà operativo giovedì 25 aprile (orario 9-21), poi tutti i sabati e festivi fino al 2 giugno, quindi tutti i giorni dall’8 giugno al 15 settembre.

Il trenino

Per i mesi più caldi sarà riproposto il “trenino per il mare”, che nei fine settimana dei mesi di luglio e agosto effettuerà il servizio gratuito di collegamento dalla zona monte alla spiaggia. Un servizio che sarà riorganizzato proprio alla luce dei lavori che interessano il nuovo parcheggio di piazzale Marvelli: il percorso prevede la partenza dal parcheggio gratuito di via Giuliani, per poi toccare l’area di via Ugo Bassi e poi accompagnare i passeggeri su via Tripoli servendo la zona centrale della marina e poi lungo viale Regina Elena.

Nuova zona per i motorini

Sempre alla luce del prossimo avvio il 6 maggio dei lavori del parcheggio Tripoli, l’amministrazione comunale sta lavorando ad un accordo fra privati per mettere a disposizione durante tutta la durata dei lavori e in attesa del loro completamento, un’area di circa mille metri quadrati in via Cirene da destinare alla sosta temporanea di circa 200 motocicli.

Ex colonia Murri

A servizio del nuovo tratto del Parco del Mare in fase di completamento tra piazzale Gondar e via Siracusa, l’Amministrazione sta inoltre trattando con la curatela che segue il fallimento della ex colonia Murri per destinare una parte di quello spazio oggi in disuso a parcheggio temporaneo per la prossima estate, mettendo a disposizione una sessantina di posti auto. Parallelamente, l’amministrazione come da recente incontro con gli operatori della zona, sta predisponendo le soluzioni per aumentare la dotazione di sosta a favore dei motocicli, ricavando gli stalli nelle aree immediatamente a monte della marina.

Ad esclusione dell’area di piazza Marvelli, restano operativi tutti i parcheggi già in funzione lo scorso anno: nella zona più centrale sono a disposizione a mare della ferrovia il parcheggio Fellini e il Medaglie d’oro, a ridosso di piazzale Kennedy; mentre a monte i tre in zona stazione (Settebello, Metropark, Clementini). Verso sud il parcheggio Chiabrera e l’area vicino al parco Pertini a Rivazzurra.

Progetti futuri

Per il prossimo futuro, oltre al nuovo parcheggio interrato Tripoli (373 posti complessivi), la dotazione di sosta della zona mare sarà potenziata attraverso la realizzazione o l’ampliamento di cinque aree di sosta in corrispondenza di altrettante fermate del Metromare (Kennedy, Pascoli, Toscanini, Rivazzurra e Miramare airport). La capacità complessiva stimata è di circa 1.400 posti auto e un investimento da 13 milioni di euro, finanziato dai fondi assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). Tra i primi interventi a partire, dopo l’estate che è alle porte, l’ampliamento del parcheggio di piazzale Medaglie d’oro (+130 nuovi stalli rispetto ai 111 attuali).

Per quanto riguarda la zona nord, da San Giuliano a Torre Pedrera, si conferma la dotazione di sosta dello scorso anno. Per quanto riguarda Torre Pedrera, lo spostamento dell’area mercatale consentirà di avere la disponibilità anche nella giornata di domenica dei parcheggi centrali di Torre Pedrera nelle aree prima occupate dal mercato, in un’area prossima al mare.