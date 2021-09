Estate di intenso lavoro per gli agenti della Polfer che hanno presidiato la stazione di Riccione

Estate di intenso lavoro per gli agenti della Polfer che, per tutto il periodo estivo, hanno vigilato sulla stazione ferroviaria di Riccione. Un presidio che ha permesso di controllare 8500 persone, arrestarne 3 e denunciarne 48 a piede libero. Il lavoro degli agenti ha anche permesso di rintracciare e riaffidare alle rispettive famiglie 3 minori non accompagnati e di elevare 15 violazioni amministrative di cui 11 in materia di sicurezza ferroviaria.