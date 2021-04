Estate Marignanese, dal Comune esenzione completa della Cosap per bar e ristoranti

Continua l’impegno del Comune di San Giovanni a sostenere il commercio marignanese. Dopo “Obiettivo Impresa” arriva l’esenzione completa della Cosap (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche) per pubblici esercizi, quali ristoranti e bar, nonché attività legate all' artigianato alimentare, fino al 31.12.21.

Questa misura, già proposta nell’estate 2020 con significativi risultati, è volta a garantire agli esercizi sia una semplificazione delle procedure che una maggiore estensione per quanto all'occupazione di suolo pubblico senza doverne il relativo costo.

“L’Amministrazione ha ben chiara la difficoltà in cui versano gli esercizi commerciali a causa del perdurare dell’emergenza e intende sostenerli al massimo. Per questo è stata istituita una cabina di regia con i referenti delle Associazioni di Categoria e dell’Associazione Commercianti Granaio dei Malatesta con cui confrontarsi e da cui ricevere stimoli e necessità. Oltre al bando “Obiettivo Impresa” che riteniamo una misura davvero importante per sostenere questo momento difficile, scegliamo dunque di riproporre l’esenzione della Cosap così da garantire la sostenibilità economica delle piccole attività, ma anche promuovere la possibilità di vivere il paese all’aperto. Altre saranno poi le misure che verranno messe in campo in merito, con la convinzione che approfittando della bella stagione si potrà recuperare un po’ della socialità cui abbiamo dovuto rinunciare nei mesi invernali. Questa decisione è molto sentita dall’Amministrazione comunale per mettersi il più possibile a fianco degli esercizi estremamente colpiti dall’emergenza e permettere loro nel periodo estivo di poter esercitare al meglio la loro attività, senza mai dimenticare il rispetto dei protocolli e di garantire la massima sicurezza possibile agli utenti. Abbiamo la fortuna di avere un paese cha vanta spazi e scorci che in questo modo potranno anche essere scoperti da turisti e visitatori, e speriamo che San Giovanni possa essere una meta scelta da molti per tutte le sue caratteristiche”.